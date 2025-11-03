Karyme Lozano confirma separación de su esposo

La actriz Karyme Lozano ha puesto fin a su matrimonio de más de 10 años con Michael Joseph Domingo. La pareja, que se unió en febrero de 2012 en Cancún, Quintana Roo, y que adoptó a sus dos hijos, Mateo y Ana Lucía, se encuentra actualmente en un proceso de separación que, según la propia Lozano, ha implicado iniciar acciones legales.

Distancia Geográfica y Prioridad Paternal

En un reciente encuentro con la prensa mexicana, la protagonista de telenovelas reveló que ella y sus hijos residen actualmente en México, mientras que su aún esposo permanece en Estados Unidos. A pesar de la distancia, la comunicación se mantiene por el bienestar de los menores.

«Él está en Estados Unidos y yo estoy acá con mis hijos. Sí lo extrañan. Sí hablan con él. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a interponer en la relación de mis hijos con su padre», aseguró.

Alerta Sobre Violencia Vicaria

Aunque se mostró reservada sobre los motivos exactos de la ruptura debido al proceso legal en curso, Lozano hizo una fuerte declaración, poniendo la atención en un grave problema: la violencia vicaria.

«Lo que sí les puedo decir es que la violencia vicaria es muy fuerte, es dura. Ahorita no puedo hablarles mucho de este tema porque estoy en proceso de algo», aclaró.

¿Qué es la Violencia Vicaria?

Según organismos internacionales como Amnistía Internacional, la violencia vicaria es definida como una forma de violencia de género donde los hijos son instrumentalizados como un objeto para maltratar y causar dolor emocional a la madre.

Una Década de Unión

Lozano y Domingo se establecieron en Los Ángeles junto a sus hijos. Sin embargo, el reciente regreso de la actriz a la escena profesional en México la mantuvo en constante viaje, hasta que hace unos meses se radicó de manera permanente en su país natal, coincidiendo con el anuncio de su separación.