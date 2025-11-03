¡Escándalo en el set de Stranger Things! Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso

En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento, Millie Bobby Brown, la icónica Eleven de Stranger Things, ha presentado una denuncia formal contra su excompañero de reparto David Harbour, conocido por interpretar a Jim Hopper en la serie de Netflix.

La actriz de 21 años alega haber sufrido acoso laboral durante el rodaje de la última temporada, en un caso que podría redefinir las dinámicas en los sets de Hollywood.

Según documentos judiciales obtenidos por este medio, Brown describe un patrón de comportamiento «tóxico y manipulador» por parte de Harbour, que incluyó comentarios despectivos sobre su actuación, interrupciones constantes en sus escenas y un ambiente de favoritismo que la hizo sentir «invisibilizada y amenazada en su carrera».

«David siempre se posicionó como el ‘líder’ del grupo, pero detrás de cámaras era un tirano que usaba su veteranía para intimidar a los más jóvenes, especialmente a mí», declaró Brown en una declaración jurada exclusiva.

La denuncia, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles esta mañana, busca una compensación por daños emocionales y una orden de alejamiento profesional.

Reacción del Actor

Harbour, de 50 años, ha respondido rápidamente a través de su representante, negando categóricamente las acusaciones.

«Estas afirmaciones son infundadas y dolorosas. David ha sido un mentor y amigo para todo el elenco de Stranger Things, incluyendo a Millie, durante una década. Estamos preparados para defender su reputación en el tribunal y lamentamos que esto distraiga del legado de la serie», se lee en el comunicado.

Fuentes cercanas al actor insinúan que el conflicto podría estar motivado por tensiones creativas durante la producción, exacerbadas por el estrés de filmar en medio de la huelga de guionistas de 2023.

Brown, quien ha emergido como una voz prominente en el movimiento #MeToo desde su adolescencia, compartió en sus redes sociales un mensaje críptico horas antes de la filtración: «A veces, el monstruo no está en el Upside Down, sino en el plató al lado tuyo. Hora de hablar», dijo.

Sus fans han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, mientras que el hashtag #JusticeForEleven ya acumula millones de vistas.

La audiencia preliminar está programada para el 15 de noviembre, y se espera que testigos clave del elenco, como Finn Wolfhard y Noah Schnapp, sean citados.