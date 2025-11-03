Qué visitar en Londres: guía completa de los lugares imprescindibles

¿Qué visitar en Londres? Se sabe que es una ciudad que combina historia milenaria con modernidad vibrante, ofreciendo experiencias únicas para cada tipo de viajero. La vibrante capital de Reino Unido es una ciudad histórica y moderna al mismo tiempo, llena de historia, cultura y rincones que os dejarán sin aliento.

Si estás planeando tu próxima aventura a esta fascinante metrópoli, necesitarás vuelos baratos para comenzar tu experiencia de la mejor manera posible.

Los monumentos más icónicos de Londres

En Londres hay muchos lugares que visitar, entre ellos los monumentos más famosos del mundo. Entre ellos destaca especialmente el Big Ben. ¿Quién no ha visto alguna foto de este icónico reloj? Todo un símbolo de Londres que ha visto cómo ha evolucionado la ciudad a lo largo de los años, pues data de 1859.

El nombre real es Torre Elizabeth, pero popularmente se le conoce como Big Ben, este nombre proviene de la campana principal de la torre, llamada Big Ben, que pesa más de 13 toneladas y mide más de dos metros. Este emblemático reloj se encuentra junto al Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico, creando uno de los conjuntos arquitectónicos más fotografiados del mundo.

¿Qué hay en Londres para visitar? Atracciones imperdibles para tu itinerario

London Eye y las vistas panorámicas

Construida en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio, la noria London Eye se ha convertido en uno de los principales símbolos de Londres. Es la noria más grande de Europa con 135 metros de altura y 120 metros de diámetro. Durante los 30 minutos que dura el recorrido completo, podrás contemplar toda la ciudad desde una perspectiva única.

No es una noria normal, sino que son cabinas cerradas donde las personas pueden estar de pie o sentadas y se mueve muy lentamente, perfecta para todos los públicos. Te recomendamos reservar las entradas con anticipación para evitar las largas colas, especialmente durante los fines de semana.

Palacio de Buckingham y el cambio de guardia

El Palacio de Buckingham es la residencia oficial del rey de Inglaterra, y el cambio de Guardia real es uno de los actos más protocolarios e históricos de Europa, además es completamente gratuito. Este espectáculo ceremonial atrae a miles de visitantes diariamente.

El cambio de guardia dura unos 45 minutos y es a las 11 de la mañana, ¡pero no lo hacen todos los días! Lo mejor es llegar al menos 30 minutos antes del cambio de guardia para coger buen sitio porque suele estar bastante concurrido.

Abadía de Westminster: historia y tradición

Elegida como sede para las coronaciones reales, la Abadía de Westminster es el templo más famoso y antiguo de Londres. Esta iglesia de estilo gótico es donde la familia real suele celebrar sus eventos más importantes. Es también el lugar donde están enterradas algunas figuras destacadas de la historia del Reino Unido, como Isaac Newton, Charles Darwin y Stephen Hawking.

Fuente: Unsplash

Museos y cultura londinense

Museo Británico: tesoros mundiales

El Museo Británico (British Museum) es uno de los museos más antiguos del mundo, además de uno de los más visitados. Si están interesados en ver momias egipcias, esculturas de la Antigua Grecia, monedas romanas, porcelana china y otros miles de objetos antiquísimos llegados de todos los continentes, os recomendamos visitar el Museo Británico.

La entrada a este museo es gratuita, lo que lo convierte en una opción perfecta para conocer la historia de la humanidad sin impacto en tu presupuesto de viaje.

Espacios verdes para relajarse

Hyde Park es el parque más grande del centro de Londres, con más de 140 hectáreas de extensión. Este oasis verde en el corazón de la ciudad ofrece el espacio perfecto para descansar entre visitas, hacer un pícnic o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo.

Cuándo es más barato viajar a Londres

Por lo general, los precios tienden a ser más bajos durante la temporada baja, que suele ser de enero a marzo y de octubre a noviembre. Durante estos meses, la demanda de viajes a Londres es menor, lo que puede resultar en tarifas más asequibles.

Enero, febrero y principios de marzo son meses fríos y con bastantes lluvias, pero también los más tranquilos y baratos. Si no te importa el mal tiempo y viajas con presupuesto ajustado, puede ser una opción interesante. Los vuelos y alojamientos bajan mucho de precio después de Navidad.

Fuente: Unsplash

Para maximizar tu presupuesto, evita las fechas festivas como Navidad, Semana Santa y los meses de verano (junio-agosto), cuando los precios alcanzan sus niveles más altos debido a la alta demanda turística.

Ahora que sabes qué visitar en Londres, solo queda planificar tu estadía. La ciudad te espera con los brazos abiertos para que descubras por ti mismo, por qué sigue siendo uno de los destinos más fascinantes del mundo.