México inspira un sentido homenaje a Liam Payne: su hermana Ruth le hizo un altar de Día de Muertos

El espíritu del Día de Muertos trascendió fronteras una vez más, llegando al corazón del hogar de Ruth Gibbins, hermana del recordado exintegrante de One Direction, Liam Payne.

A un año de su sensible fallecimiento, Ruth eligió esta emotiva tradición del 2 de noviembre para tender un puente de luz y memoria hacia su hermano.

A través de sus redes sociales, Gibbins compartió conmovidas imágenes del altar que montó. La ofrenda, fiel a los rituales de México, se adornó con el vibrante color naranja de las flores de cempasúchil, que tradicionalmente guían el camino de regreso a casa de los seres queridos, junto a veladoras que iluminan el viaje. Presidiendo el altar, una fotografía de Liam Payne atestiguaba el amor inquebrantable de su familia.

Un Camino de Luz y Recuerdos

Los detalles revelaban la dedicación de Ruth: papel picado festivo, un letrero que proclamaba «Día de los Muertos», y una letra «L» luminosa, rodeada por el aroma dulce y terroso del cempasúchil.

Junto a la ofrenda, la hermana de Payne compartió un mensaje desgarrador y esperanzador:

«Espero que hoy encuentres el camino hacia mí. Te amo siempre, Liam.»

Este homenaje se produce poco después del primer aniversario luctuoso de la estrella, un hito que Ruth describió como un año de dolor inimaginable. Previamente, había reflexionado sobre la magnitud de su ausencia, confesando haber subestimado el impacto de la pérdida.