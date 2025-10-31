Leticia Calderón reaparece tras el reporte falso de su mu3rt3

Pánico innecesario invadió las redes este fin de semana tras la viralización de un video manipulado que mostraba a Galilea Montijo anunciando la supuesta muerte de Leticia Calderón.

La conductora de Hoy salió al aire para desmentir categóricamente el engaño y calmar a la familia de la actriz, que llegó a creer en la tragedia.

“¡Cuidado con los videos falsos! Se ve claramente que está editado, hay algo raro”, advirtió Montijo en el programa. “La familia de Lety estaba asustadísima porque ‘lo dijo Galilea’, pero ella está perfectamente. Ya habló con producción y les manda besos a todos”.

Horas después, la propia Calderón –protagonista de Imperio de Mentiras– publicó una selfie radiante en Instagram: “Estoy vivita y coleando. ¡Excelente semana!”.

Seguidores inundaron los comentarios con alivio: “¡Qué susto nos diste!”, “Hermosa y fuerte como siempre”.

El incidente resalta el peligro de la desinformación digital, donde clips manipulados con IA pueden generar caos emocional en minutos. Calderón, madre de Carlo y Luciano, sigue activa y en plena salud.