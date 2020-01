Dolly Parton dejará música para qe se publique después de su muerte

La cantante ha comenzado a pensar en el legado musical que dejará después de partir.

Dolly Parton está haciendo todo lo posible para “pensar en el futuro” al crear música que se lanzará después de su muerte.

La cantante de 73 años no considerará la idea de retirarse, porque ama demasiado su trabajo, pero ha comenzado a mirar hacia el futuro y el legado que dejará atrás.

En la última entrega del podcast de nueve episodios Dolly Parton’s America, Ella admitió que está tratando de pensar en cómo puede vivir su música incluso cuando ya no está viva.

“Hay suficientes cosas para continuar para siempre con mi música, hacer álbumes de compilación, además de cosas nuevas y originales, y estoy tratando intencionalmente de dejar las canciones para ese mismo propósito”, explicó. “Tener una pista de de voz, donde se pueda hacer cualquier arreglo. Entonces pienso en el futuro.

“Cualquiera podría producir eso. Cualquiera, cualquier productor en el mundo, un productor excelente, cuando me haya ido, podrían tomar mis canciones, solo la pista de mi voz, y construir un arreglo completo en torno a eso. Entonces eso continuará para siempre … Espero que mi música no se quede atrás. Espero que siempre viva. Creo que muchas de esas otras cosas pueden desaparecer. Pero me gustaría pensar que he dejado algunas buenas piezas de música “.

Si bien algunos podrían considerar el plan de Dolly algo morboso, agregó que no quiere dejar cosas como Aretha Franklin o Prince, al no estar preparada para partir.

Además, Dolly dijo que espera tener la oportunidad de seguir haciendo música en el más allá.