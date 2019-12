Ed Sheeran dice que perdió peso gracias a los trolls en línea

El cantante decidió perder peso cuando los trolls comenzaron a llamarlo “gordo”.

El cantante Ed Sheeran dice que ser marcado como “gordo” por los trolls en línea lo hizo perder peso.

En el podcast “Behind The Medal”, el cantante de “Shape of you” agregó que los trolls lo llamaron “grueso” y “gordo”, y eso lo dejó con ganas de perder peso, informa el diario The Sun.

“Nunca tuve inseguridades y la gente las señaló: tu cerebro comienza a pensar en ellas. Todo proviene de las inseguridades de otras personas. Muchas personas tienen cosas sobre las que no están seguros, por lo que se sienten mejor al señalar las de otra persona. Porque la mitad de las personas que señalarían que estoy gordo probablemente también estén gordas “, dijo.

Ed fue apoyado por su esposa Cherry, y pronto comenzó una dieta rigurosa y un régimen de ejercicio para tratar de ponerse en forma durante su última gira mundial, que terminó en agosto.

Explicó: “Mi problema era que iba al pub, tomaba bangers y puré, un pastel, tal vez un budín y luego un montón de pintas. Y luego no hacer ejercicio. Mis amigos solían llamarme Two Dinners Teddy. En la gira, es muy fácil de beber todos los días porque siempre hay alguien visitándote. Tuve que hacer un verdadero esfuerzo en la gira. Ahora empecé a correr. También me metí en el ciclismo “.

El cantante admitió que su peso fue la razón por la que no apareció en sus primeros videos musicales.

Añadió: “No estuve en mis primeros tres o cuatro videos. Tenía la misma edad que los chicos de One Direction y Justin Bieber y todas estas personas que estaban en forma, y me preguntaba, ‘Oh, ¿debería yo lucir así?’ “