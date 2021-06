El príncipe Harry ya perdió su título de ‘Su Alteza Real’

Al menos eso ocurrió en la exhibición del Palacio de Kensington que mostraba el vestido de novia de su difunta madre.

El príncipe Harry perdió su título de ‘Su Alteza Real’. Al menos en la exhibición del Palacio de Kensington que mostraba el vestido de novia de su difunta madre, la princesa Diana.

Antes del “error”, el letrero a un lado del vestido de Diana decía: “[Vestido] prestado por Su Alteza Real el Duque de Cambridge y Su Alteza Real el Duque de Sussex”. Sin embargo, en días pasados alguien notó que la leyenda fuera cambiada a “Prestado por Su Alteza Real el Duque de Cambridge y El Duque de Sussex”.

La prensa británica comenzó a especular si esto era el resultado de los conflictos personales entre Harry y su familia, pero según el diario The Sun, la institución The Royal Collection Trust, responsable de las exhibiciones de objetos reales, lamentó lo sucedido y dijo que era sólo un ‘error administrativo’ y que luego se corrigió.

Sin embargo, el diario señaló que se había cometido el mismo “error” en otros dos elementos de la exposición.

Este mes, el Palacio de Kensington inauguró la exposición “Royal Style in the Making”, que muestra el vestido de novia de Diana, con el que ella se casó con el príncipe Charles en 1981. El icónico vestido fue elaborado por los diseñadores británicos David Emanuel y su ahora ex esposa Elizabeth Emanuel.