En medio a serio problema legal Lori Loughlin vende su imponente mansión

La actriz y su marido Mossimo Giannulli han puesto a la venta su mansión familiar en US$28.7 millones.

Lori Loughlin y su esposo Mossimo Giannulli han puesto a la venta su mansión multimillonaria.

Según los informes, la pareja está tratando de vender la casa de su familia por casi US$$ 28.7 millones después de intentar venderla por US$ 35 millones en 2017. La compraron en 2015, a US$ 13.995 millones.

La mansión de 12,000 pies cuadrados incluye seis habitaciones y nueve baños, una gran piscina, un patio al aire libre, dos salas de estar, un comedor formal y una cocina de chef.

Las fuentes dijeron a los periodistas que la decisión de Loughlin, de 55 años, y de Giannulli de vender la lujosa mansión Bel-Air no tienen nada que ver con el escándalo de la universidad, y la pareja simplemente está buscando un nuevo hogar que siga la pasión del diseñador de moda Giannulli por la arquitectura.

Aún así, los lectores de Radar saben que Loughlin y Giannulli, de 56 años, usaron la propiedad como garantía para su fianza de US$ 2 millones por cargos de fraude, y el New York Daily News informó que el juez de distrito de Estados Unidos Alexander MacKinnon advirtió a Giannulli que el gobierno podría ejecutar la ejecución hipotecaria de la casa. si se violaron los términos de su liberación.

La pareja podría enfrentar hasta 45 años de prisión si se la encuentra culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude de servicios honestos, lavado de dinero y soborno de programas federales, en relación con el escándalo.

Loughlin y Giannulli se encuentran entre los 36 padres acusados ​​en el caso que el FBI llamó “Operation Varsity Blues”. La pareja está acusada de pagar US$ 500,000 a Rick Singer, un consultor de admisión a la universidad de California que recibió pagos de los padres a cambio de llevar a sus hijos a escuelas de elite.

Singer se declaró culpable y está cooperando con las autoridades. Loughlin y Giannulli se declararon inocentes de todos los cargos.

Su próxima aparición en la corte está programada para octubre.