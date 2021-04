Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía en Estados Unidos

El cantante asegura que ya no podrá dar declaraciones a la prensa, y que su hija Alejandra lo apoya en la demanda.

Enrique Guzmán emprenderá acciones legales en contra de Frida Sofía en los Estados Unidos.

El cantante externó en una entrevista que él no se quedará con los brazos cruzados y que la accionará legalmente con apoyo de uno de los abogados de Alejandra Guzmán.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, dijo.

“Alejandra me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”, comentó el intérprete.