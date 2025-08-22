Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia

La actriz lamentó no sentirse segura…

Erika Buenfil reveló en un video de TikTok que ella, su hijo Nicolás y su sobrino Alejandro fueron víctimas de un robo la noche del 20 de agosto en el estacionamiento del centro comercial Mítikah, en la Ciudad de México.

Según explicó, dejaron computadoras en su vehículo mientras cenaban en un restaurante, confiando en la seguridad del lugar debido a la presencia de guardias y cámaras.

Al regresar a casa, descubrieron que los equipos habían sido sustraídos sin que el automóvil mostrara señales de forzamiento. A pesar de que Nicolás y Alejandro regresaron al centro comercial y rastrearon los dispositivos, que aún se encontraban en el lugar, el personal de seguridad no les brindó apoyo, y los protocolos impidieron una acción rápida, resultando en la pérdida de las computadoras.

Buenfil expresó su frustración por la falta de seguridad en un lugar considerado moderno y seguro, destacando la sensación de inseguridad generalizada.

No se especificó si la actriz presentará una denuncia formal ante las autoridades, pero varios usuarios le señalaron que debe hacerlo.