Justin Bieber y Hailey Bieber superan tensiones tras el lanzamiento de ‘Swag’

El reciente álbum de Justin Bieber, «Swag», generó tensiones en su matrimonio con Hailey Bieber debido al aislamiento y la presión emocional del cantante durante su creación, según reveló una fuente cercana a la revista Us Weekly.

Tras el exitoso lanzamiento del álbum el mes pasado, con críticas positivas, la pareja ha sentido un alivio notable.

Justin, de 31 años, está más relajado, mientras que Hailey, de 28, ha sido paciente frente a los desafíos de salud mental de su esposo, afirman personas allegadas.

Aunque aún trabajan en su relación, la pareja ha reconectado en una escapada a Idaho con su hijo, Jack Blues, quien cumplirá un año este 22 de agosto.

En «Swag», Justin aborda sus problemas matrimoniales en canciones como «Daisies» y «Walking Away».

Pese a rumores de divorcio, Hailey los desmintió en Vogue, afirmando que persisten desde su boda en 2018. La pareja, que comenzó a salir en 2016, renovó sus votos el año pasado al anunciar el embarazo de su primer hijo.