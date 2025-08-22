Lil Nas X ha sido hospitalizado tras incidente en Los Ángeles

Las autoridades sospecharon de una posible sobredosis…

El rapero y cantante Lil Nas X, conocido por su éxito mundial «Old Town Road», fue hospitalizado en la madrugada del jueves 21 de agosto tras un incidente inusual en el vecindario de Studio City, Los Ángeles.

Según informes policiales, el artista, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, fue encontrado caminando por Ventura Boulevard alrededor de las 4 de la mañana, vistiendo únicamente ropa interior y botas de vaquero, lo que generó múltiples llamadas de emergencia por parte de los residentes.

Testigos relataron que el rapero de 26 años parecía desorientado, hablando de asistir a una fiesta y, en un momento, colocando un cono de tráfico naranja sobre su cabeza.

Videos obtenidos por medios locales muestran a Lil Nas X interactuando de manera errática con un conductor que lo grababa, pidiéndole que bajara el teléfono. La situación escaló cuando, según la Policía de Los Ángeles (LAPD), el cantante se abalanzó sobre los oficiales que acudieron al lugar, lo que resultó en su arresto por cargos de agresión menor contra un agente de policía.

Tras el altercado, las autoridades sospecharon una posible sobredosis y trasladaron a Lil Nas X a un hospital cercano para evaluación médica.

Un portavoz del LAPD confirmó que el artista fue detenido a las 6:10 a.m. y permanece bajo custodia en la cárcel de Van Nuys, sin derecho a fianza hasta que se complete su evaluación médica. No se han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud, pero este incidente marca la segunda hospitalización del rapero en 2025, tras un episodio en abril donde reportó parálisis facial parcial.