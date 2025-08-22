¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su primera hija!

La pareja compartió la feliz noticia con sus fans…

La estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, y su esposo, Jake Bongiovi, han sorprendido a sus seguidores con una emotiva noticia: la pareja se ha convertido en padres al adoptar a una bebé este verano.

El anuncio fue compartido el jueves 21 de agosto a través de una publicación conjunta en Instagram.

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces quedaron 3. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron junto a una ilustración de un sauce.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, hijo del icónico rockero Jon Bon Jovi, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en mayo de 2024, tras iniciar su relación en 2021 a través de Instagram. Desde entonces, la pareja ha compartido su amor y planes de vida, incluyendo su deseo de formar una familia numerosa, inspirados por sus propias infancias, ya que ambos crecieron con tres hermanos.

En una entrevista en el podcast Smartless en marzo de 2025, la actriz habló abiertamente sobre su sueño de ser madre, influenciada por sus propios padres, quienes tuvieron su primer hijo muy jóvenes.

“Mi madre tuvo su primer hijo a los 21, y mi padre a los 19. Desde pequeña, quería ser madre, como lo fue mi madre conmigo”, reveló.

También destacó que para ella, adoptar no es diferente a tener un hijo biológico: “Mi hogar está lleno de amor para todos y todo. Jake y yo creemos que la puerta siempre está abierta”.

La pareja, que reside en una granja en Georgia junto a más de 60 animales, incluyendo perros, gatos y animales de granja, parece estar lista para esta nueva etapa.

Brown, quien recientemente terminó de filmar Enola Holmes 3 y protagonizó The Electric State, ha expresado su deseo de equilibrar su carrera como actriz y productora con su vida familiar.

Por su parte, Bongiovi, quien debutó como actor en Rockbottom, ha apoyado a Brown en cada paso de su relación.

Aunque no se revelaron detalles como el nombre de la bebé, la pareja ha pedido respeto por su privacidad mientras se adaptan a su nueva vida como padres. Fotos recientes obtenidas por Daily Mail muestran a Brown luciendo una sudadera con la palabra “Mother” mientras paseaba con Bongiovi y un cochecito en East Hampton, Nueva York, el mismo día del anuncio.