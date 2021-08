Estrella de Aquaman aclara si realmente se baña

Jason Momoa también entró al debate de algunas celebridades sobre los baños diarios…

Jason Momoa, estrella de Aquaman, sí se baña todos los días. El actor es la última estrella en opinar en el reciente debate sobre el baño diario de las celebridades y bromeó diciendo que siempre sí se baña porque es el ‘Aquaman’.

Hablando con el programa Access Hollywood, el actor de 42 años, casado con Lisa Bonet, señaló:

“No estoy comenzando ninguna tendencia, me ducho, créeme. Me ducho, soy Aquaman. Estoy en el agua. No te preocupes por eso. Soy hawaiano. Tengo agua salada conmigo. Estoy bien”, bromeó.

El debate comenzó después de que Ashton Kutcher y Mila Kunis le dijeran a Dax Shepard en su podcast que no bañan a sus hijos todos los días.

Mila se justificó: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duchaba mucho… Pero cuando tuve hijos, tampoco los bañaba todos los días. Yo no fui esa madre que bañaba a mis recién nacidos, nunca”, asegura.

“Ahora el problema es este: si puedes ver la suciedad en ellos, límpialos. De lo contrario, no sirve de nada”, dijo Ashton, antes de agregar: “Me lavo las axilas y la ingle todos los días, y nada más”.

The Rock, Dwayne Johnson también confirmó que él sí se baña todos los días. No solo una, sino tres veces diariamente: un baño frío en la mañana, un baño tibio en la tarde, y un baño caliente en la noche para cerrar el día.