Joel Kinnaman revela amenaza de extorsión y acusaciones de abuso

El actor de Escuadrón Suicida 2 reveló los planes de una mujer con quien salió…

El actor sueco-estadounidense Joel Kinnaman, una de las estrellas de la nueva película de DC Comics ‘Escuadrón Suicida 2’ (The Suicide Squad), obtuvo una orden de restricción contra una mujer que, según él, amenaza su integridad física y está tratando de extorsionarlo.

Se trata de la modelo sueco-jamaicana Gabriella Magnussun, conocida en las redes sociales como Bella Davis, quien ha estado relatando detalles de sus encuentros con el actor, ocurridos en diciembre de 2018, y asegura ser víctima de abuso s3xual, señalando que tuvo relaciones s3xuales no consensuadas con Joel.

Bella Davis también acusó al abogado del actor de pagar una suma en dinero – equivalente a US$ 25 mil – a través de PayPal para mantenerla callada.

Kinnaman y sus abogados dicen que la mujer había estado amenazando con decir falsedades a la prensa porque no consiguió lo que quería: conexiones en Hollywood y dinero.

Kinnaman dijo en una publicación de Instagram:

“A principios de esta mañana, presenté una orden de restricción contra una mujer que ha estado amenazando con dañarme físicamente a mí, a mi familia y seres queridos, y tratando de extorsionarme con dinero y otras cosas de valor”, se lee en la publicación.

Según NBC News, de acuerdo con el orden judicial, Kinnaman y Magnusson estuvieron involucrados en una ‘relación amorosa muy breve’ en 2018 que involucró ‘s3xo consensual’.

En septiembre de 2020, Kinnaman bloqueó a Magnusson después de que dijo que recibió ‘videos s3xualmente explícitos’ de ella en un momento en que estaba en una relación con otra mujer, dice el documento. A pesar de estar bloqueada, Magnusson insistió en encontrar otras formas de comunicarse con Kinnaman, pero él no le respondió, según la aplicación. Ella habría estado ‘cada vez más enojada y confrontada’, dice el documento.

Un juez otorgó una orden de restricción temporal que vence el 30 de agosto, cuando Kinnaman y Magnusson deben comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Los Angeles para una audiencia.

Las acusaciones de Gabriella Magnussun a Joel Kinnaman

Magnusson afirma que Kinnaman ‘la violó dos veces’. En una publicación separada, compartió una captura de pantalla de lo que, según ella, es un correo electrónico escrito en sueco de su abogado, diciendo que ‘el hombre en cuestión quiere que firmes un acuerdo de confidencialidad’ a cambio de dinero y otras comodidades.

“Si bien es vergonzoso y aterrador hablar de todo esto, lo que parece peor es soportar las crecientes amenazas diarias de daño físico para mí y mis seres queridos y las amenazas de ir a la prensa con rumores falsos y fabricados”, dijo Kinnaman en Instagram.

La mujer negó las acusaciones de Kinnaman en un extenso correo electrónico a NBC News, diciendo: “Tengo muchas pruebas y él solo (tiene) palabras”.

Añadió que las acusaciones de Kinnaman la sometieron a ‘muchas amenazas de muerte’.

“Te veré en la corte”, dijo Magnusson. “Él literalmente (destruyó) toda mi vida. ¿No me ha lastimado lo suficiente?”, señala.

Una fuente cercana a Kinnaman confirmó que el abogado del actor, Orlando John, había conocido a Magnusson y durante la reunión, Kinnaman se había unido a una llamada de Zoom.

Bella Davis dice: “Hizo que su agente Orlando John condujera 8 horas para que yo tuviera un Zoom con Joel Kinnaman porque él quería disculparse con toda mi familia”, dijo por correo electrónico.

La persona dijo en respuesta a esta declaración: “Joel se estaba disculpando porque ella afirmó que se sentía irrespetada, no porque él hizo algo inapropiado. Se disculpó si ella se sentía irrespetada, pero en ningún momento se disculpó por nada relacionado con la presunta violación, porque se trataba de una relación totalmente consensuada. En algún momento él la bloqueó y eso pudo haber desencadenado su comportamiento ahora”.

Magnusson también afirmó que Kinnaman quería que ella firmara un acuerdo de no divulgación, pero una fuente cercana al actor dijo: “Ella hizo demandas. Dijimos que no podíamos, así que tuvimos que presentar una orden de restricción. Podríamos llegar a cualquier tipo de acuerdo, tenemos que tener un documento de confidencialidad porque este tipo de alegato es muy falso y muy dañino. Entonces, el documento que estaba poniendo Orlando era aquel en el que reconocía que no había parte no consentida y que dejaría de hablar de estas cosas”.

Entre las peticiones de la mujer estaba: US$ 400 mil en dinero para un departamento, tener su cuenta de Instagram verificada, tener un ensayo fotográfico en la revista Sports Illustrated, conexiones en Hollywood, página en Wikipedia y una visa de trabajo en Estados Unidos.

El caso está siendo investigado.