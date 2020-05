Eva Mendes no involucra a Ryan Gosling cuando habla sobre la crianza de sus hijos

La actriz mantiene su vida con Ryan fuera de las redes sociales porque quiere “mantenerse privada en un espacio público”.

Eva Mendes no habla de la crianza “maravillosa” de su esposo Ryan Gosling porque “no se siente cómoda cruzando esa frontera”.

La actriz de 46 años tiene a Esmeralda, de cinco años, y Amada, de cuatro, con Ryan, y aunque a menudo publica en Instagram sobre sus hijos y las luchas de la maternidad, rara vez menciona a su cónyuge.

Y después de que una fan le preguntara por qué parece una “madre soltera” en línea, Eva explicó que mantiene su vida con Ryan fuera de las redes sociales porque quiere “mantenerse privada en un espacio público”.

Respondiendo a la fan en Instagram, escribió: “Amo a las mujeres. Soy una niña de niñas. Me encanta conectarme con mujeres. Es por eso que tengo esta página. Así que cuando digo que soy una ‘mamá cansada’ y quiero conectarme con otras ‘mamas cansadas’ no se trata de excluir a los padres u otros cuidadores que hacen tanto. Es solo que me conecto con otras mujeres, pero de ninguna manera desvaloriza lo que hacen las papas. Y por qué no hablo sobre Ryan y todas las cosas maravillosas que hace como padre es porque mantengo esa parte en privado.

“No quiero involucrarlo a él ni a sus padres porque no me siento cómoda cruzando ese límite que me he fijado. Siento que es mejor que continúe revelando con qué me siento cómoda, pero no involucrarlo o a mis hijos demasiado”.

La estrella de ‘Hitch’ habló previamente sobre los límites en su vida privada, cuando dijo que no publicaría fotos de sus hijos en las redes sociales.

Ella dijo: “¡Hola! Siempre he tenido un límite claro cuando se trata de mi hombre y mis hijos … Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria. Y Como mis hijos todavía son muy pequeños y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme mi consentimiento. En lo que respecta a Ryan y yo, simplemente funciona para nosotros de esta manera, para mantenernos privados. Enviando mucho amor a ustedes en este momento.”