Ex de Eduardo Videgaray advierte a su prometida la clase de persona que es

Rachel Warrington reveló la triste historia que vivió al lado del conductor de ‘La Corneta’, quien “se drogaba” a diario.

Rachel en entrevista con TV Notas, reveló la triste historia que vivió al lado del conductor de ‘La Corneta’ y ‘Qué importa’, con quien estuvo casada por siete años: “Nos conocimos en 1992 y nos casamos dos años después: “Yo nunca pude con sus adicciones, a diario se metía muchas drogas, en especial cocaína, y estaba borracho casi todo el tiempo, el pin&% alcohol era su vida”.

“Los siete años que vivimos juntos fue un martirio, me hizo demasiado daño, casi nunca llegaba a dormir a la casa, siempre estaba de fiesta con Pepe, El Burro Van Rankin, Esteban Arce y el Estaca, emborrachándose y metiéndose cocaína”, Rachel reveló que también la golpeaba: “En una ocasión me lesionó la córnea del ojo, me golpeó borracho y drogado”.

Y este es el mensaje que envía a Sofía Torres, actual prometida de Videgaray: “Quiero que la mujer con la que se va a casar, sepa que él es un hombre malo, la va a engañar y maltratar como lo hizo conmigo. Es una persona horrible, se burla de todos, no es gracioso, siempre se hace la víctima, no pide disculpas por nada y sigue siendo borracho y drogadicto”.