Fans de Kourtney Kardashian y Scott Disick tienen la esperanza de reconciliación tras publicación de foto

La ex pareja publicó una foto de ellos mismos disfrutando de un tiempo a solas paseando en bicicleta en una pintoresca isla privada.

Kourtney Kardashian y Scott Disick terminaron su relación intermitente en 2015, pero han sido amigos cercanos desde entonces, y los fanáticos ahora les ruegan que reavivan su romance.

La ex pareja deleitó a los fanáticos el miércoles cuando compartieron una foto de ellos mismos disfrutando de un tiempo a solas durante su lujosa escapada para el 40 cumpleaños de Kim Kardashian.

Kourtney y Scott se tomaron un descanso de las celebraciones de cumpleaños para disfrutar de un paseo en bicicleta por la pintoresca isla privada, con Kourtney compartiendo dos fotos de su aventura en Instagram.

Luciendo felices y relajados en la compañía del otro, los fanáticos se apresuraron a compartir sus esperanzas de que la pareja se involucrara románticamente una vez más.

“Ojalá volvieran a estar juntos”, comentó uno. “¡Me encantaría! Eran mi pareja favorita”, respondió otro. “Sólo necesitan casarse y terminar”, afirmó un tercero.

“Mi deseo del 11:11 es que vuelvan a estar juntos”, reveló un cuarto. Otro simplemente preguntó: “¿Pueden volver a estar juntos?”

La ex pareja comenzó a salir justo antes de la primera temporada de Keeping Up with the Kardashians en 2007 y tuvieron tener tres hijos juntos: Mason, diez, Penelope, siete y Reign, cinco años.

En la primera serie del exitoso reality show, la pareja incluso quería casarse, pero la ‘mamá’ Kris Jenner convenció a su hija de esperar.

Durante un viaje a Las Vegas, Scott le preguntó a Kourtney, quien tenía 28 años en ese momento: “¿Odiarías si te pidiera que te casaras conmigo ahora mismo?” a lo que ella respondió: “Sí, quiero”.

A pesar de que ya no tienen una relación romántica, Kourtney y Scott siguen siendo grandes amigos y se las han arreglado para ser padres de sus tres hijos desde su ruptura.