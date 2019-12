Florence Pugh defiende su romance con Zach Braff

La actriz no se importa de las críticas, principalmente por la diferencia de edades, que es de 21 años.

Florence Pugh no hace caso a los detractores cuando se trata de su relación con su novio Zach Braff.

La actriz de 23 años recientemente usó su cuenta de Instagram para compartir una foto de sí misma fuera del Deli & Fine Wines de Greenblatt en Los Ángeles.

“Primera parada, sopa de Matzo Ball. # curingjetlag101″, subtituló Pugh la instantánea.

Braff, de 44 años, comentó la imagen con una princesa emoji, a lo que un usuario de las redes sociales respondió: “tienes 44 años”.

La actriz de Little Women respondió rápidamente, escribiendo: “y sin embargo lo consiguió”.

La ex estrella del seriado Scrubs y Pugh, fueron vistos por primera vez juntos en abril, informó la revista People.

Según el medio, la pareja recientemente trabajó juntos en el cortometraje de Braff ‘In the Time It Takes to Get There’. El proyecto fue protagonizado por Pugh y Alicia Silverstone.

El último romance público de Braff fue con la modelo Taylor Bagley, informó People.

Se separaron en 2014 después de cinco años de citas.

El actor también ya salió en el pasado con la actriz y cantante Mandy Moore.