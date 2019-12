Travis Scott explica en canción los motivos de su separación de Kylie Jenner

Su sencillo ‘Gatti’ explica los motivos porqué el cantante se separó de la empresaria.

El jueves, Kylie Jenner, quien es oficialmente la Kardashian / Jenner más madura, mostró su apoyo al nuevo álbum de su ex Travis Scott, al compartir una captura de pantalla de la lista de canciones junto con el título: “Stormis dad”.

A pesar del apoyo de la multimillonaria al padre de su hija, los fanáticos se apresuraron a señalar que la última canción, Gatti, parece estar abordando por qué Travis se separó de Kylie.

Primero parece que Travis se refiere a que Kylie quiere quedarse en casa, mientras que su estilo de vida como músico significa que constantemente tiene que estar de gira.

La segunda parte de la letra parece estar insinuando cómo Kylie exige mucho en una relación, específicamente regalos caros.

La traducción literal de la canción, dice:

Me arriesgué, es mucho para tomar

Gire a la derecha, terminé de inmediato

Ella necesita un trozo, no una pieza

Me costó tres por las llaves

No el trabajo sino el V

Ella lo dejó girar al ritmo

Envío el trabajo, apuesto a que llega

Usando perlas, cuentas caras

Solo lanzo mis ojos

Cortes, cortes de diamantes, hice estallar un azul

Dos tazas de esas cosas, ahora estoy despierto

Coco Chanel cuando ella lo mete

Nos acostamos, conseguimos una nuez (Nah-nah-nah-nah-nah)….

Travis le compró una vez a Kylie Jenner un Rolls Royce vintage para su cumpleaños.

A pesar de que todos buscan el drama, Kylie parece estar bien con Travis escribiendo una canción sobre ella, lo que demuestra que estos dos son los padres más funcionales de Hollywood.