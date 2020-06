Grettell Valdez enfrentó problemas de salud por malas dietas

La actriz confesó que ha sufrido con su salud por haber copiado dietas en Internet y consumir suplementos alimenticios.

Grettell Valdez revela los problemas de salud que enfrentó por copiar dietas en Internet, además de consumir suplementos alimenticios sin indicación médica.

La actriz quiso compartir con los suscriptores de su canal de YouTube, la terrible experiencia que vivió tras seguir dietas que veía en internet, además de consumir productos que le hicieron mucho daño en su intestino: “Lejos de hacerme bien, me hicieron un daño terrible, ya no era simplemente colitis sino proctalgia fugaz que es peor que una colitis. Son unos calambres que no se los deseo a nadie”, dijo Grettell, quien tomó cuanta cosa veía que recomendaban para quemar grasa o para mejorar la piel como té de palo azul, aceite de piña o vinagre de manzana entre otros muchos remedios caseros sin pedir la opinión de un médico.

Grettell vio tan afectada su salud y los dolores eran tan intensos, que acudió a varios especialistas y le hicieron infinidad de estudios que le costaron una fortuna. La actriz contó su historia con el fin de orientar a otras chicas a que no sigan dietas que no sean recomendadas por especialistas, y que por ningún motivo consuman productos ‘milagrosos’, pues lo único que hacen es deteriorar su salud.