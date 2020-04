Gwyneth Paltrow revela que no es una persona del maquillaje

La actriz se declara en favor de lucir la piel al natural pues disfruta que su rostro respire y esté libre de impurezas.

Gwyneth Paltrow se declara en favor de lucir la piel al natural, y que el maquillaje solo esté relacionado con su trabajo, pues disfruta que su rostro respire y esté libre de impurezas.

En entrevista con la revista People la actriz y empresaria comentó: “Nunca he sido una persona de maquillaje, la verdad me encanta no tener que llevarlo. Para mí el maquillaje va únicamente asociado al trabajo. Fui a un colegio solo de niñas, y claro no llevábamos maquillaje. No teníamos que ponernos guapas para nadie. Incluso en mi adolescencia el maquillaje nunca formaba parte de mi rutina y creo que por eso en parte, son un ‘chico’. Me encanta la sensación de tener la piel limpia”.

Paltrow recuerda que en sus inicios como actriz, el maquillaje era casi una obligación para las chicas, así como una figura casi esquelética, y celebra que hoy en día esto haya cambiado: “A nosotras nos enseñaban que los cánones de belleza eran básicamente los de una muñeca Barbie. En los tiempos de mi hija (Apple tiene 15 años) las cosas han cambiado radicalmente”.