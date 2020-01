Hijo de Violeta Isfel hace llorar a la actriz

La actriz contestó una serie de preguntas que su hijo le hizo en su canal de YouTube.

Violeta Isfel se emocionó hasta las lágrimas por una pregunta que le hizo su hijo Omar, en una sesión de preguntas y respuestas en su canal de YouTube.

La actriz participó en el canal de su hijo Omar Isfel, quien le hizo a su mamá una pregunta que la emocionó hasta las lágrimas. El jovencito le preguntó: “¿Cómo sería tu vida si no me hubieras tenido?”, Violeta respondió: “Voy a llorar, no me imagino, no podría, no hay manera, porque gracias a este niño pude tener un sentido de mi vida bastante importante, tal vez no hubiera salido de donde estaba, tal vez no hubiera crecido lo que crecí como persona. Era muy inmadura en muchísimas cosas. La fortaleza y motor más grande de mi vida se llama Omar, mi vida sería un poco caótica, entonces prefiero no pensar en cómo sería mi vida sin ti”.

Violeta Isfel es una de las actrices que experimentó la maternidad a edad muy temprana, pues tuvo a su hijo cuando ella apenas tenía 17 años: “Yo sabía desde muy chiquita que quería ser mamá, y cuando tuve la oportunidad el día que yo lo supe, fui la más feliz, estaba llorando, me dio mucha ilusión, haber sido mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque gracias a eso he logrado muchas cosas”.