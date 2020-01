Hijos de Charlize Theron no tienen consciencia de su trabajo

Los niños no tienen noción que su madre es una súper estrella de Hollywood.

Charlize Theron es una de las actrices más reconocidas en la industria del cine, ganadora de muchos premios, y ella celebra que sus hijos, Jackson y August, no estén conscientes de lo que eso significa.

La última cinta de la actriz ‘Bombshell’, trata el acoso del que son víctimas las mujeres que trabajan en un medio informativo, en este caso Fox News, y la valentía de las primeras mujeres que se atrevieron a denunciarlo. Hasta el momento la película ya lleva acumuladas algunas nominaciones a premios, y ella reveló que sus dos hijos: Jackson de 8 años y August de 4 son ajenos a estos reconocimientos.

“En realidad no tienen una noción muy clara de lo que esto significa, y me parece hermoso que sean tan inocentes sobre ello. Anoche ‘Bombshell’ ganó el premio Stanley Kramer, del Sindicato de Productores y llamé a mi hija August para darle la noticia: ‘¡Cariño por fin hemos ganado un premio!’, y ella me contestó: ‘Sí, por fin!’. Es muy adorable porque en realidad no comprenden lo afortunada que soy recibiendo estos premios y nominaciones, me está costando explicárselos”, dijo Charlize Theron a E! News.