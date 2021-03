Hilaria Baldwin aclara la llegada de su sexto hijo

La esposa de Alec Baldwin aclara porque usaron una madre sustituta cuando ella apenas estaba embarazada de su quinto hijo.

Hilaria Baldwin finalmente aclaró la llegada al mundo de su sexto hijo, al compartir en Instagram una nueva y hermosa foto de sus pequeños, Edu, de seis meses y Lucía que llegó esta semana a la familia Baldwin, a través de gestación subrogada.

Muchos tenían curiosidad por saber por qué Hilaria optó por una madre sustituta cuando ya estaba embarazada de Eduardo, y respondió a esta inquietud de sus seguidores en un nuevo post:

“Nuestros corazones están llenos de mucha gratitud. Los Baldwinitos deseaban mucho tener una hermana menor. Muchos de ustedes deben recordar la pérdida de su hermana con 4 meses de gestación a finales de 2019. No hay un día que pase sin nuestro sufrimiento por nuestra hija. Cuando me enteré de que nuestro bebé había muerto, les dije a nuestros hijos que su hermana vendría, pero no en ese momento.”, señaló.

Ella continuó: “Nuestros hijos fueron valientes durante nuestro período de gran tristeza, más valientes que nosotros (…) y tenían esperanza. Experimentar y aceptar los altibajos de la vida es un desafío, pero una realidad que todos no tenemos más remedio que recibir y procesar. Aprendí que muchas veces nuestros hijos son más sabios que nosotros y su sabiduría nos ha guiado. Nuestro bebé arcoíris, Edu, es una bendición; estamos encantados y somos afortunados de tenerlo. Estamos viviendo todos los días, unidos y agradecidos por todos los ángeles muy especiales que ayudaron a traer a Lucía al mundo”, dijo.

E Hilaria reveló el nombre completo de la bebé: “María Lucía Victoria y Eduardo Pau Lucas: nuestros bebés que traen luz a nuestras vidas – casi como gemelos, los queremos mucho”, escribió.