¿Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron?

Los rumores de un posible romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina han cobrado fuerza tras su reciente viaje a Dubái. La periodista María Luisa Valdés Doria aseguró en el programa «Telediario» que la pareja habría contraído matrimonio durante esta escapada.

Valdés Doria reveló que un amigo le compartió fotografías de Baeva y Medina junto a Floyd Mayweather en Dubái, y le aseguró que ambos se habían casado. La periodista intentó confirmar la noticia con Giovanni Medina, quien evadió la pregunta.

«El día de ayer, en cuanto colgué con mi amigo, le mande mensaje a Giovanni y le dije ‘¿te casaste?’ y empezó a contestarme otras cosas que no eran nada al respecto… No me dijo ni sí ni no», reveló.

Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante desmintió esta versión en el programa «Sale el Sol». Según Infante, aunque la pareja viajó junta a Dubái, no existe evidencia de que se hayan casado.

«Yo tengo la realidad, la confirmación que no se han casado. Sí se fueron de vacaciones juntos, pero no están casados», dijo.