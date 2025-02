Presunto novio de Imelda Tuñón estaría ligado al narcotráfico

Mensajes de WhatsApp revelan graves acusaciones contra Fernando Gamboa, pareja de la viuda de Julián Figueroa…

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, confirmó el pasado 2 de febrero que mantiene una relación sentimental desde hace seis meses con un hombre que presuntamente sería Fernando Gamboa.

Durante la emisión del programa Ventaneando, se presentaron supuestos mensajes de WhatsApp atribuidos a Gamboa. En los mensajes, este afirma haber sido objeto de una investigación por narcotráfico y contrabando de fentanilo. En los mensajes, Gamboa denuncia una conspiración en su contra y asegura que se han inventado pruebas para inculparlo.

«Esos güeyes pagaron para ch**garme a mí, tenían una consigna firmada. […] me iban a c*ger sin pruebas. Al llegar a la MP iban a inventar que tenía fentanilo […] para que no pudiera salir ni siquiera con fianza y adentro ya no la librara», escribió.

A pesar de estas graves acusaciones, se presentó un documento oficial que aparentemente deslinda a Gamboa de cualquier responsabilidad en los delitos investigados.

Por su parte, Imelda Tuñón ha confirmado que su hijo, José Julián, conoce a su pareja desde hace tiempo y lo considera un «tío». Tuñón ha señalado que mantiene una relación formal con este hombre, pero que evita las muestras de afecto para proteger a su hijo.