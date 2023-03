Jenna Ortega es criticada por comentarios de diva

La actriz tuvo que borrar su Twitter, incomodada con las críticas que recibió…

En medio de la promoción de su nueva película «Scream 6», Jenna Ortega decidió eliminar su cuenta de Twitter, luego de verse envuelta en polémica por comentar sobre su papel más exitoso hasta el momento, Merlina, de Netflix, cuando dijo que no es su personaje de ‘mayor orgullo’ y no le gustaría ser reconocida por este trabajo.

Muchos fanáticos de la serie y del personaje lamentaron sus palabras y la llamaron ‘diva’, pues Ortega también afirmó que modificó algunas escenas y el guión de Merlina porque para ella ‘no tenían ningún sentido’.

Tras sus comentarios, la actriz comenzó a recibir un aluvión de críticas por supuestamente menospreciar el trabajo que le dió más reconocimiento hasta la fecha.

Según la revista «Variety», en el podcast «Armchair Expert», de Dax Shepard y Monica Padman, Jenna reveló que hizo cambios en el guión con la intención de ‘mejorar su personaje’ incluso cuando ya estaba todo escrito.

“Mi personaje no tenía sentido”, justificó en la entrevista, asegurando que propuso cambiar algunos diálogos y escenas del guión sin siquiera considerar a sus creadores, algo que incomodó a Netflix en algún momento.

“Cuando me uní al proyecto y comencé a trabajar en él, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro (…) No creo que tuve que imponerme más en un set como lo tuve que hacer en Merlina. Todo lo que hacía mi personaje, al principio, no tenía sentido, no encajaba”, aseguró.

Agregó: “Hubo momentos en el set en los que me volví casi poco profesional en el sentido de que comencé a cambiar las líneas de diálogo. El supervisor de diálogos pensó que estaba inventando algo, así que tuve que sentarme con los escritores y me dijeron: ‘Espera un minuto, ¿qué pasó con esa escena?'».

Al parecer al director de la serie, Tim Burton, tampoco le agradó los comentarios de la joven actriz.