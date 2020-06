Daniels narra el audiolibro de la nueva novela de Carrey, “Memoirs And Misinformation”…

Los coprotagonistas y amigos de “Dumb And Dumber”, Jim Carrey y Jeff Daniels, se han unido para un nuevo proyecto.

Daniels narrará el audiolibro de la nueva novela de Carrey, “Memorias y desinformación”. Carrey escribió el libro en colaboración con la novelista Dana Vachon, informa hollywoodreporter.com.

A través del libro, Carrey y Vachon narran una historia sobre actuación, Hollywood, agentes, celebridades, privilegios, amistad, romance y adicción a la relevancia.

Hablando sobre la grabación del audiolibro, Daniels dijo: “En primer lugar, no tenía idea de que Jim sabía tantas palabras importantes, pero lo escribió con alguien más, así que tal vez de ahí vinieron. Lo que sea que esperaba, esto no fue así. Qué viaje tan salvaje. Parte de eso es cierto, parte de lo que podría haber sido, parte de lo que posiblemente no puede ser y, sin embargo, todo se lee como si Jim me hubiera agarrado de la mano y dijo: ‘Saltemos’. Como es trabajar con él. Diga una oración, agite los brazos y esperemos que podamos volar “.

Carrey anunció la noticia de que Daniels actúa como narrador a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“No podría estar más encantado de que mi amigo @Jeff_Daniels haya encontrado el tiempo para narrar mi novela ‘Memorias y desinformación'”, escribió.

Originalmente, el libro de Carrey se publicaría el 5 de mayo, pero se retrasó dos meses. El audiolibro se publicará el 7 de julio.