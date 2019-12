John Legend sueña con secuela de musical ‘La, La, Land’

El cantautor dijo que la primera película fue “Bellísima” y le encantó tener un pequeño personaje en ella.

John Legend sueña con volver a la pantalla grande, y ha confesado que le encantaría hacerlo con la secuela de la oscarizada cinta musical ‘La, La, Land’.

El cantautor declaró al diario británico The Sun lo que le diría a Damien Chazelle, director de la película: “Es probable que vea a Damien en una fiesta que se está organizando, al menos le preguntaré si ya tienen planes de hacer una secuela. Fue una bellísima película, y para mí fue todo un honor tener un pequeño papel en ella”.

Legend elogió el talento del joven director: “Damien no es solo un cineasta brillante, sino que también ha demostrado que ama la música. Ya ha hecho dos películas musicales extraordinarias: ‘Whiplash’ y ‘La,La, Land’. Se nota que tiene un oído genial para la música, y sabe perfectamente cómo rendirle homenaje a través del cine. Es una habilidad bastante extraña, he de decir, así que si quiere que contribuya de alguna forma en su próximo proyecto, a mí me encantaría”.