Josh Brolin se disculpa por no adherirse a las pautas de distanciamiento social

El actor, su esposa y sus hijos visitaron a su padre y su madrastra que son adultos mayores, sin guardar la debida distancia.

Josh Brolin se disculpó después de publicar una foto en las redes sociales que muestra que no se adhiere a las pautas de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus.

En la instantánea, que ya fue eliminada, el actor de Marvel estaba con su esposa, Kathryn Boyd, y su hija Westlyn Reign Brolin, de 17 meses, visitando a su padre James y su madrastra Barbra Streisand, y la estrella admitió estar tan cerca de sus parientes mayores con sus hijos era “irresponsable”.

Reflexionando sobre la controversia en un nuevo clip, explicó: “Mi padre vive al lado de nosotros, y teníamos un plan para ir a verlos y no estar cerca de ellos y ese plan se rompió y esa es nuestra responsabilidad.

“Sabes, a veces es difícil ser honesto”, continuó. “Es difícil ser honesto y decir: ‘Tal vez me equivoqué’, y sabía que eso estaba en el aire, no por las respuestas, sino que las respuestas me trajeron de vuelta a mi propia verdad y es humillante, hombre”.

Josh agregó: “Porque sé que hay algunas personas que no tienen máscaras, guantes ni interés en eso. Piensan que está en tu cabeza, que sobrevivirás debido a la inmunidad creada a partir de tu propio peso psíquico”.

“Pero sé que no es así, hemos sido muy responsables y me disculpo por eso”.