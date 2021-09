Juan Soler da detalles sobre su divorcio

El actor argentino y su ex esposa Maki pusieron fin a su relación en 2018…

Juan Soler reveló que fue su ex esposa Maki quien quiso poner fin a su matrimonio, y que actualmente él ya se dio otra oportunidad en el amor con quien fuera su primera novia.

El actor argentino reveló en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, el porqué se terminó su matrimonio de 15 años con Maki, con quien tiene dos hijas: “El amor cambió, mutó. Maki fue muy honesta, me dijo: ‘tengo mis crisis, no sé dónde estoy parada, no sé a dónde voy’, y bueno, cuando no sabes a dónde vas es que ya llegaste”.

Juan Soler aceptó que su matrimonio con Maki había terminado, por lo que decidió continuar aceptando su realidad: “Yo sí sé dónde voy y yo seguí mi camino. Hoy tenemos una relación increíble, nos tomamos el tiempo para ir a comer con nuestras hijas, tengo una relación muy amable con ella. Siempre va a ser la mamá de mis hijas y ella la dama de la que me enamoré, quizás algún día hasta será mi mejor amiga”.

El actor reveló que sostiene una relación sentimental: “Hace poco empecé una relación con quien fue mi primera novia, que vive en Tucumán, Argentina, nos separamos cuando yo tenía 20 años. Es una relación adulta, a distancia, muy linda, muy honesta. Yo seguiré yendo a visitarla, cuando termine esto de la pandemia ella también vendrá a visitarme, hasta que el tiempo nos junte nuevamente, nada está escrito”.