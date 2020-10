Juanpa Zurita revela que está soltero tras finalizar con Camella Rose

El influencer no tiene contemplado ni casarse ni tener hijos por el momento, descartando relacionarse con una seguidora.

El famoso youtuber dijo a la periodista Shanik Berman que su relación con la modelo Camella Rose había terminado. La periodista le preguntó: “¿Tienes novia? ¿Quieres casarte?” y Juanpa respondió: “Estoy soltero y no me veo casado ni con hijos hasta después de cumplir 30 años. En el futuro será prioridad y cuando pase será muy bonito”.

Shanik le preguntó si ha tenido alguna relación con alguna de sus muchas seguidoras, y el joven dijo: “Tengo millones de seguidores y nunca ha pasado nada con una fan. La gente de mis redes es como de mi familia, los respeto mucho, les tengo mucho amor y lealtad. Mis fans son mi manada, les debo todo y por eso hasta ahora no busco en redes al amor de mi vida, pero eso no significa que no pueda pasar”.

Juanpa reveló que su hermano mayor Fer se casará, y que él y toda su familia están muy feliz por él y por su novia, a quienes desean que tengan un feliz matrimonio.