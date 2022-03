Julia Fox defiende a Kanye West: ‘No es capaz de herir ni una mosca’

La actriz, exnovia del cantante, asegura que el rapero solo expresa su arte…

Julia Fox, exnovia de Kanye West, asegura que el rapero no “le haría daño ni a una mosca” a pesar de sus payasadas recientes que sugieren lo contrario.

En entrevista con TMZ, la actriz abordó el comportamiento en línea de su exnovio y lo atribuyó a su arte.

“No, no, no, no, Kanye es inofensivo. Creo que esa es su forma creativa de expresión artística”, dijo al medio. “Sé que parece agresivo, pero creo que si realmente se tratara de eso no creo que Kanye lastimaría a una mosca”, señaló.

La información de Fox se produjo horas después de que West fuera suspendido de Instagram por acosar a Trevor Noah, Pete Davidson y D.L. Hughley.

Aunque Fox, de 32 años, atribuyó sus comentarios a su “expresión creativa”, admitió que no estaba “realmente segura” de si West corría el riesgo de hacerse daño.