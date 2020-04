Kanye West ha cambiado su vida tras muerte de Kobe Bryant

La estrella de la NBA falleció trágicamente en enero, y eso ha cambiado la manera como Kanye “ve la vida”.

La muerte de Kobe Bryant cambió la forma en que Kanye West “ve la vida”.

La estrella de la NBA falleció trágicamente en enero cuando él y otros ocho, incluida su hija Gianna de 13 años, perdieron la vida durante un accidente de helicóptero.

Y Kanye, quien llamó a la leyenda del deporte como uno de sus “mejores amigos”, ahora ha dicho que piensa en Kobe cada vez que pasa por el área de Calabasas, California, donde ocurrió el accidente.

Él dijo: “Así que ahora no hay forma de que yo no esté tan determinado como Kobe, cada vez que conduzco por esa calle. Es hora del juego. No hay movimiento que no podamos hacer, o que esperemos para hacerlo”.

“La forma en que Kobe diría que todos tenemos que unirnos y ganar este campeonato es la forma en que veo la vida ahora. Para un infinito, otro nivel.”

Kanye, de 42 años, dice que la muerte de Kobe ha sido un “cambio de juego” para él, e insiste en que ya no “tomará ningún lío por respuesta”.

En declaraciones a la revista GQ, por la que fue entrevistado pocos días después de la muerte de Kobe en enero, dijo: “Esto es un cambio de juego para mí. Él era la versión de baloncesto de mí, y yo era la versión de rap de él, y eso es ¡hechos!”

En el momento del fallecimiento de Kobe, la esposa de Kanye, Kim Kardashian West, recurrió a las redes sociales para presentar sus respetos a la estrella del baloncesto y a su hija, ya que también envió su amor a la esposa de Kobe, Vanessa, y a sus otras tres hijas, Natalia, de 17 años, Bianka, tres, y Capri, nueve meses.

Ella escribió: “Mi corazón está tan pesado. Nadie debería experimentar lo que están pasando las familias involucradas. Esto nos ha afectado tanto a todos, pero no puedo comenzar a imaginar lo que Vanessa siente al perder a su esposo y su bebé. Lloro solo pienso en ello. Estoy orando por la familia Bryant, la familia Altobelli y las familias de todos los que perecieron en esta tragedia impensable”.