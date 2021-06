Kathy Hilton se hará cargo de todos los detalles de la boda de Paris Hilton

La madre de la socialite dijo que Paris no sabe cómo planificar una boda y que se convierta en su gran día en un día inolvidable.

La madre de Paris Hilton, la socialite Kathy Hilton, comentó sobre la próxima boda de su famosa hija y confirmó que ella se encargará de todos los detalles de la ceremonia.

Kathy, quien se unió a la nueva temporada del reality The Real Housewives of Beverly Hills, dijo que Paris no sabe cómo planificar una boda y que no sabe qué debe hacer para convertir su gran día en un día inolvidable, por lo que necesitará de su ayuda.

En una entrevista con la revista People, la mujer comentó: “Yo me ocuparé de la boda. Me sentaré y hablaré con ella. Y depende del mes en que lo hagamos. Pero será algo encantador y clásico”, advirtió.

Hilton dijo que Paris no es una chica muy elegante, por ello ella ayudará a su hija en su día especial:

“Ella o es la persona elegante que la gente piensa. De hecho, Paris estaría feliz si la ceremonia tuviera osos de peluche blancos y unicornios saliendo por el techo. Ella es muy despreocupada”, garantiza Kathy.

Pero la mujer prometió llenar de lujo y estilo la boda de su hija.

En cuanto al número de invitados y el lugar de la fiesta, Kathy no dio detalles.

Recientemente comentó que estaba feliz de que Estados Unidos se esté moviendo rápido con la vacunación covid-19 y cree que las restricciones pronto se levantarán.