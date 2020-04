Khloe Kardashian comparte imágenes glamorosas en rosa

Después de dar a entender que tendrá otro hijo con su ex Tristan Thompson, la socilité se mostró glamorosa en las redes.

Khloe Kardashian regaló a sus fans dos fotos muy glamorosas el viernes.

Con una camiseta sin mangas rosa de corte bajo y grandes pendientes de aro y un maquillaje muy glamoroso, la estrella de reality show de 35 años se veía atractiva.

Esto llega el día después de que la madre soltera compartió en Keeping Up With The Kardashians que estaría congelando embriones para tener un segundo bebé con su ex Tristan Thomspson como donante de esperma.

Estas nuevas imágenes de Khloe fueron en realidad escenas retrospectivas antes de que ella se aislara en cuarentena por el Covid-19.

La estrella tenía su maquillaje perfectamente hecho con cejas rellenas, sombra de ojos brillante y lápiz labial beige.

Su cabello rubio estaba bien alisado y parcialmente recogido, y había un collar de oro dulce que parecía tener un nombre.

La leyenda de la imagen dice: ‘¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El sol está brillando! (Flashback a los días de glamour).