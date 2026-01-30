Kim Kardashian aclara por qué eliminó las fotos con Harry y Meghan en el cumple de Kris Jenner

Tras meses de teorías de conspiración, Kim Kardashian finalmente rompió el silencio en el podcast Khloé In Wonder Land. La empresaria explicó que la decisión de borrar las fotos de los Sussex de la fiesta de 70 años de Kris Jenner no fue por un pleito, sino por una cuestión de protocolo y respeto.

Según Kim las fotos se publicaron durante el Día del Recuerdo (Remembrance Day), que honra a los soldados caídos. Meghan y Harry sintieron que aparecer «de fiesta y baile» en una fecha tan solemne era inapropiado, a pesar de haber dado el permiso inicial.

Además, en el podcast Kim aseguró que Kris y Meghan mantienen una relación «muy dulce» desde hace años y que el gesto de borrar las imágenes fue para apoyarlos en su conmemoración.

La fundadora de Skims calificó de «loca y ridícula» la reacción de la prensa y el público, lamentando que un gesto de respeto fuera interpretado como un desplante.

«Simplemente lo convirtieron en algo tan loco que no tenía por qué serlo», sentenció Kim, quien incluso bromeó con haber aprovechado el caos para una campaña de Skims.

El evento ocurrió en la mansión de Jeff Bezos, donde los Sussex se codearon con figuras como Beyoncé, Jay-Z y Mark Zuckerberg.