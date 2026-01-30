¿Ya lo viste? Maluma luce irreconocible en su cumple 32
Este 28 de enero, Maluma no solo festejó su llegada a los 32 años, sino que lo hizo sorprendiendo a sus millones de seguidores con una imagen totalmente renovada.
El colombiano, conocido por ser un camaleón del estilo, decidió dejar atrás su faceta anterior para recibir esta nueva etapa con un nuevo corte de pelo y sin barba, dando un aire muy fresco a su rostro.
El cantante compartió el cambio a través de sus redes sociales con el mensaje: «32 años de aprendizaje, música y mucho amor. Nuevo año, nueva energía».