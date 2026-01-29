Maribel Guardia: Entre el dolor del rechazo y el compromiso financiero

La artista le responde a Imelda, tras acusaciones sobre pensión alimenticia…

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón ha llegado a un punto de ruptura total. En un reciente encuentro con la prensa, la actriz confesó que lleva un año sin ver a su nieto, José Julián, y denunció que el menor está siendo manipulado tras recibir audios donde el niño le expresa odio con un lenguaje impropio de su edad.

Pese al distanciamiento y las acusaciones de Imelda sobre la falta de apoyo, Maribel aseguró estar dispuesta a cubrir el 100% de los gastos del menor: «Si necesita que mantenga al niño, aquí estoy presente», sentenció.

Marco Chacón, esposo de Maribel, reveló que Julián e Imelda ya estaban separados un año antes de la muerte del cantante. Según Chacón, ella planeaba divorciarse y pelear el «Rancho Las Palmas», herencia que el fallecido Joan Sebastian le dejó a Julián.

Lucha por la pensión

Mientras Imelda exige 100 mil pesos de manutención y rechaza la educación pública para el niño, Chacón aclaró que, como albacea, solo un juez puede determinar legalmente el monto de la pensión derivada de la herencia.

Tras una batalla legal que inició en enero de 2025, la custodia definitiva quedó en manos de Garza Tuñón, luego de que Maribel intentara obtenerla alegando riesgos para el menor.

Para Maribel Guardia, este proceso ha sido «doloroso», aunque sostiene que nada se compara con la pérdida de su hijo en 2023.

Su prioridad, afirma, sigue siendo la protección y el bienestar de José Julián, independientemente de los ataques recibidos.