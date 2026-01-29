El rey emérito de España intervino para salvar a Julio Iglesias

La demanda en contra del cantante dio un giro inesperado…

Es un secreto a voces en España que Juan Carlos I, rey emérito fue quien intervino ante la justicia española para que se desestimaran los cargos en contra de Julio Iglesias.

Las acusaciones de abuso laboral y sexual, demandas que habían interpuesto algunas de las empleadas del cantante ante la justicia española iban caminando bien, enfiladas a que Julio fuera procesado por cometer delitos que en España son graves, por lo que era difícil que pudiera quedar libre, pero el caso dió un giro inesperado, y se asegura que fue por la intervención del mismo rey emérito, quien desde hace muchos años tiene una cercana amistad con el cantante.

Se dice que Juan Carlos I pidió a los ministros de la Corte que pararan con el caso, algo que finalmente ha sucedido, pues dichas acusaciones fueron desestimadas, con el pretexto de que los supuestos hechos no sucedieron en suelo español, ya que Julio vive la mayor parte del año en República Dominicana.

Los asesores legales de las exempleadas de Iglesias aseguraron que no se detendrán, y que seguirán buscando justicia, por lo que acudirán a instancias internacionales para que los abusos del artista no queden impunes.

El cantante y el emérito se conocieron en los 80 y mantuvieron un fuerte vínculo, según la prensa española. Se rumorea, el cantante y Don Juan Carlos compartían no solo la pasión por la música y la vida social, sino también un particular gusto por las fiestas exclusivas y las mujeres.