Marc Anthony y Nadia Ferreira serán padres nuevamente

¡El ritmo no se detiene en la familia Muñiz! A sus 57 años, Marc Anthony se prepara para cambiar pañales una vez más. A través de sus redes sociales, el astro de la salsa y la modelo paraguaya Nadia Ferreira anunciaron que esperan a su segundo hijo en común.

Un aniversario con «pan bajo el brazo»

La noticia llega justo cuando la pareja celebra su tercer aniversario de bodas. Tras el nacimiento de Marquito en 2023, la química entre el intérprete de «Vivir mi vida» y la exreina de belleza parece estar en su mejor momento, consolidando una familia que desafía las críticas sobre la diferencia de edad.

Con este bebé, Marc iguala su récord de éxitos en las listas con su legado familiar: 2 hijos con Debbie Rosado, 2 con Jennifer López, 2 con Dayanara Torres y ahora 2 con Nadia Ferreira.

¿Pausa en los escenarios? Se rumorea que el artista ajustará su gira veraniega de 2026 para estar presente en el tramo final del embarazo, priorizando el bienestar de su esposa en su residencia de Miami.

«La familia es mi combustible», ha declarado Marc en el pasado, y queda claro que su motor sigue funcionando a toda marcha.

El «Baby Boom» de la Salsa

Mientras Marc Anthony celebra esta nueva bendición, el mundo del espectáculo se pregunta si este será el último integrante del clan. Por ahora, Nadia Ferreira se ha enfocado en proyectos de moda sostenible, demostrando que puede equilibrar la maternidad con su rol de embajadora de estilo.