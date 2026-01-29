Mariana Seoane revela que recibió amenazas por parte de hijo de Juan Gabriel

Mariana Seoane reveló a los medios durante entrevista con tristeza que ya no podrá grabar una canción que el mismo Juan Gabriel compusiera para ella, algo que le hacía mucha ilusión.

La artista sostuvo una cercana amistad con el Divo de Juárez en sus últimos años y ya había comentado desde hace tiempo que Juan Gabriel le prometió componer una canción para que grabara pero ese sueño se desvaneció totalmente, ya que Iván Aguilera, hijo mayor y heredero del imperio musical del famoso compositor se lo prohibiera.

Seoane declaró que Aguilera llegó al grado de amenazarla con iniciar una demanda penal en su contra, en caso de que ella decidiera grabar el tema, por lo que para evitar problemas prefirió renunciar al gran regalo que Juan Gabriel le hiciera en vida.