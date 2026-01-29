José Emilio lee desgarradora carta a su padre el ‘El Pirru’

Lo que comenzó como una disputa por una herencia ha culminado en una ruptura familiar que parece no tener retorno. José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, se enfrentó a los medios de comunicación para dar lectura a una emotiva carta dirigida a su padre, José María Fernández «El Pirru», poniendo fin a años de distanciamiento y ataques públicos.

El origen del conflicto: Herencia y desalojo

La tensión escaló recientemente tras el desalojo de «El Pirru» de una propiedad en Cuernavaca, parte de la herencia que Mariana Levy dejó a sus hijos. José Emilio denunció que su padre, al abandonar el inmueble, no solo se resistió a la entrega, sino que «se llevó hasta los sartenes», dejando la casa prácticamente desmantelada antes de su puesta en venta.

La respuesta a los ataques: «No soy una genética fallida»

Ante las declaraciones de su padre —quien lo calificó de «ladrón, mal hijo» y llegó a decir que su hijo posee una «genética fallida»—, el joven aspirante a actor decidió defender su honor:

«No buscaba a alguien perfecto, solo quería un padre», leyó José Emilio con voz entrecortada, subrayando que la ausencia paterna ha sido la constante en su vida.

Limpieza de imagen: Aclaró que su respuesta no es una revancha, sino una necesidad de proteger su reputación ante las acusaciones de que se «hace el mártir» por dinero.

Punto final: Con esta misiva, el joven cerró oficialmente cualquier vínculo con su progenitor, asegurando que prefiere enfocarse en la «gente ángel» que Dios ha puesto en su camino para apoyarlo sin intereses económicos.

«Esta carta no es una confrontación, es mi verdad. Con esto pongo punto final a nuestra relación», sentenció José Emilio ante los micrófonos.

Un futuro independiente

A pesar de la tristeza que le genera el conflicto, José Emilio se mostró resiliente, apoyándose en el cariño de sus figuras cercanas y en su formación profesional, dejando claro que su prioridad ahora es su propia estabilidad emocional y el respeto a la memoria de su madre.