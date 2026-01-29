Meghan Trainor es madre por tercera vez y defiende la gestación subrogada

La cantante dio la bienvenida a una hija con su esposo Daryl Sabara…

Tras el nacimiento de su tercera hija, Mikey Moon Trainor, el pasado 18 de enero de 2026, la cantante Meghan Trainor ha respondido con firmeza a las críticas en redes sociales por haber elegido el vientre de alquiler para dar la bienvenida a su nueva hija.

La artista de 32 años calificó la gestación subrogada como una vía «hermosa y valiosa» para expandir su familia junto a su esposo, el actor Daryl Sabara.

Sus hijos mayores, Riley (4) y Barry (2), fueron los encargados de elegir el segundo nombre de la bebé, Moon.

Claves de su decisión

La seguridad primero: Tras un primer parto traumático que le dejó estrés postraumático (TEPT) y un segundo embarazo con diabetes gestacional, la pareja optó por este método siguiendo estrictas recomendaciones médicas.

Trainor enfatizó que este proceso se basó en «amor, ciencia y trabajo en equipo», agradeciendo profundamente a su gestante, a quien llamó «supermujer desinteresada».

«El camino de cada familia es diferente y todos son válidos», sentenció la ganadora del Grammy, quien ahora se retira temporalmente para disfrutar de su familia de cinco.