Maribel Guardia en Brasil: ¿Vacaciones o estrategia de rescate?

Mientras en México su nombre encabeza los titulares por el crudo conflicto legal y personal con su exnuera, Imelda Tuñón, Maribel Guardia ha decidido poner tierra (y mar) de por medio. La actriz y cantante se encuentra actualmente en Brasil, un viaje que combina el descanso con compromisos profesionales estratégicos.

¿Qué está haciendo allá?

Misión de Rating: Maribel viajó acompañada de su esposo, Marco Chacón , para participar como invitados estelares en el reality show «¿Apostarías por mí?» , de TelevisaUnivision. El objetivo de su presencia es inyectar energía y elevar los niveles de audiencia del programa, que ha tenido un arranque competitivo este enero de 2026.

Beso viral y polémica: Durante su aparición en el programa, la pareja protagonizó un romántico beso para demostrar su unidad frente a los rumores de crisis. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas; la estancia de Maribel se vio empañada por un comentario fuera de lugar del influencer colombiano Jim Velásquez, quien hizo una comparación incómoda sobre el físico de la actriz, desatando la molestia de Chacón.

Refugio emocional: Fuentes cercanas aseguran que este viaje ha servido como un necesario «respiro» para la costarricense, quien ha estado bajo un intenso escrutinio tras las acusaciones de Tuñón sobre el supuesto «secuestro» de su nieto y los rumores de «rifas nocturnas» en su pasado.

El contraste: De la playa a los juzgados

A pesar de la aparente calma en las playas brasileñas, la realidad en México sigue activa. Mientras ella cumple con sus compromisos en el extranjero, su esposo mantiene firme una demanda por daño moral contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, cuya primera audiencia se celebró apenas este 26 de enero.

Maribel ha optado por mantener un perfil bajo en sus propias redes sociales durante este viaje, dejando que sus acciones y su trabajo hablen por ella mientras las aguas se calman en casa.