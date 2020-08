Kim Kardashian quiere salvar su matrimonio, pero Kanye no quiere renunciar a la presidencia

Kim “se siente agotada”, pero no pierde la esperanza de poder resolver los problemas con Kanye por el bien de los niños.

Kim Kardashian ‘tiene esperanzas’ de poder salvar su matrimonio, pero Kanye no renunciará a la presidencia

Una fuente ha afirmado que Kim Kardashian está ‘agotada’ pero con la esperanza de poder resolver los problemas con Kanye.

Se dice que Kim Kardashian está ‘esperanzada’ de poder resolver sus problemas matrimoniales con Kanye West, afirmó una fuente.

La fuente citada por el diario Mirror, reveló que la pareja eligió a República Dominicana para sus ‘vacaciones de descanso’, mientras trabajan en sus problemas actuales.

Se dice que Kim está ‘agotada’ por el drama con Kanye sin querer renunciar a su candidatura a la presidencia.

Una fuente le dijo a People que mientras Kim está cansada, su enfoque principal es salvar su matrimonio de seis años por el bien de sus hijos.

“Decidieron viajar juntos para poder estar en privado”, dijo la fuente.

“Entre los niños, el trabajo y lidiar con los episodios bipolares de Kanye, a Kim le ha resultado difícil pensar con claridad”, explica.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians pidió previamente a sus fans “comprensión y compasión” después de que su esposo participó en un caótico mitin presidencial en Carolina del Sur el mes pasado.

A pesar de todo, se dice que Kanye no está dispuesto a renunciar a su sueño de llegar a la Casa Blanca.

“Kanye ha dejado en claro que continuará postulándose para presidente. Kim no está contenta con eso, pero este no es su enfoque”, dijo la fuente.

“Ella sólo quiere hacer lo mejor para los niños. Y cree que encontrar una manera de salvar su matrimonio es lo mejor para ellos”.

Esta noche Kanye regresó a Twitter por primera vez desde su crisis.

El rapero publicó una foto de su hija mayor, North, en su desfile de Yeezy Paris Fashion Week de principios de este año.

No dejó otro subtítulo que un corazón rojo de amor.

Ayer, Donald Trump abordó los rumores de que ha estado moviendo los hilos para ayudar a Kanye a obtener las boletas estatales para su elección presidencial.

Trump negó que este fuera el caso y agregó que le gustaba mucho Kanye y que siempre había sido amable con él.

“Me gusta mucho Kanye, pero no, no tengo nada que ver con que llegue a la boleta electoral. Tendremos que ver qué pasa. Veremos si entra en la boleta. Pero yo no estoy involucrado “, dijo a los periodistas.