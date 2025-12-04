Kim Kardashian redefine la Navidad con su obsesión ‘Maxi-Minimalista’

La empresaria compartió los detalles de su decoración invernal…

En el universo Kardashian, la Navidad no se celebra, se produce. Fiel a su tradición de convertir las festividades en un espectáculo visual, Kim Kardashian ha vuelto a romper el internet al revelar la decoración de su mansión en Hidden Hills para este 2025, transformando su hogar en un auténtico bosque invernal.

La empresaria compartió un video íntimo que dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores: su famoso pasillo, conocido por su arquitectura austera, ha sido invadido por la nieve… o al menos, por la versión de lujo de ella.

«Es una locura. Miren el pasillo», se escucha decir a Kim mientras camina por lo que parece ser la entrada a Narnia. La decoración de este año lleva su firma minimalista al extremo:

El Concepto: Nada de rojo, verde o dorado. Kim apostó todo al blanco absoluto y la luz cálida.

Nada de rojo, verde o dorado. Kim apostó todo al blanco absoluto y la luz cálida. La Escala: En un solo recorrido de cámara se pueden contar más de 15 árboles gigantescos , alineados con una simetría perfecta a ambos lados del corredor, creando un túnel de ramas nevadas y luces centelleantes.

En un solo recorrido de cámara se pueden contar , alineados con una simetría perfecta a ambos lados del corredor, creando un túnel de ramas nevadas y luces centelleantes. La Experiencia: La estrella de The Kardashians destacó que el montaje va más allá de lo visual: «No puedo ni empezar a explicarles cómo huele y cómo se siente esto», aseguró, sugiriendo una experiencia inmersiva de aromas a pino fresco y clima invernal dentro de casa.

Reacciones: Entre la Envidia y los Memes

El «bosque interior» de Kim desató una tormenta de comentarios al instante. Mientras los amantes del diseño alabaron la estética etérea y limpia, otros usuarios no tardaron en bromear sobre la factura eléctrica y la logística de tener un bosque entero dentro de la sala de estar.

Sin importar las críticas, Kim Kardashian ha logrado su objetivo anual: demostrar que cuando se trata de estética, ella dicta las reglas. Su Navidad 2025 es fría en colores, pero ardiente en viralidad.