Padre de Meghan Markle lucha por su vida: Thomas Markle pasa por cirugía de emergencia

La tensión vuelve a sacudir a la familia de Meghan Markle, pero esta vez no por un escándalo mediático, sino por una crisis de salud crítica. Thomas Markle, el padre de 81 años de la duquesa de Sussex, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras someterse a una cirugía de emergencia.

La noticia fue confirmada por su hijo, Thomas Markle Jr., quien reveló al diario inglés Daily Mail los angustiantes momentos vividos el martes, cuando la salud del patriarca colapsó repentinamente en su residencia en Filipinas.

«Peligro Inminente»: Crónica de la Emergencia

Según el relato de su hijo mayor, la situación escaló rápidamente. Inicialmente trasladado a un centro médico local, los doctores determinaron que la gravedad del cuadro requería atención especializada inmediata.

«Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Los médicos dijeron que su vida corría peligro inminente», narró Thomas Jr., de 59 años.

Aunque ya fue intervenido quirúrgicamente, el calvario no ha terminado: se espera que Thomas Markle sea sometido a una segunda operación para extirpar un coágulo de sangre, lo que mantiene su pronóstico como reservado.

Samantha Markle: Entre la Fe y el Reproche

Samantha Markle, la media hermana de Meghan y una de las críticas más feroces de la duquesa, reaccionó a la noticia atribuyendo el deterioro físico de su padre al sufrimiento emocional de los últimos años.

«Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho… Mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que pueda superar esto», declaró Samantha, quien en ocasiones anteriores ha culpado a la «indiferencia» de Meghan por el declive en la salud de su padre.

Un Historial de Salud Marcado por la Distancia

La salud de Thomas Markle ha sido un tema recurrente y doloroso en la narrativa pública de la familia:

2018: Sufrió un ataque cardíaco que le impidió asistir a la boda real de su hija con el Príncipe Harry.

2022: Fue hospitalizado en Tijuana tras sufrir un derrame cerebral que afectó temporalmente su habla.

Hasta el momento, los representantes de Meghan Markle no han emitido comentarios sobre si la duquesa se ha puesto en contacto con la familia o si viajará para ver a su padre, con quien mantiene un distanciamiento total desde hace años.

Mientras tanto, la familia Markle espera un milagro médico en medio de las viejas heridas familiares que parecen no sanar.